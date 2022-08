In de bieb van Utrecht leer je hoe je de tuin groener maakt

Het ND bezoekt deze zomer enkele van de bijzondere en fraaie bibliotheken die Nederland rijk is. Wat hebben ze de samenleving te bieden aan ontspanning en educatie? Vandaag de laatste aflevering: Bibliotheek Utrecht, dat gehuisvest is in een voormalig postkantoor aan de Neude in het centrum van de Domstad.

Blik van bovenaf in de grote hal van de bibliotheek in Utrecht.

In de grote hal van de Bibliotheek Utrecht aan de Neude speelt een jong stel aan een rond tafeltje een partijtje schaak. Hij verliest, zij wint. Terwijl hij de handen voor zijn gezicht slaat en zich achter de schaakstukken op het bord verschuilt, probeert zij met haar mobiel daar een foto van te maken.

Het statige pand, dat het laatst dienst deed als postkantoor, is ruim een eeuw geleden ontworpen door architect Joseph Crouwel. Kenmerkend is de bouwstijl van de Amsterdamse school, waarin de hang naar expressie terug te zien is in de beeldhouwwerken in het pand. Indrukwekkend zijn de metershoge, paraboolvormige bogen in de hal.

Ze zijn gemaakt van okergele bakstenen. Via het glas tussen de bogen valt het daglicht speels naar bi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .