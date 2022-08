Hans Moll, de voorzitter van de Federatie Indische Nederlanders (FIN), legt per direct zijn functie neer.

Den Haag

Aanleiding is de invulling van de Nationale Herdenking 15 augustus 1945, die maandagavond plaatsvindt.

Bij die gelegenheid zal de ambassadeur van Indonesië, Mayerfas, bij het Indisch Monument een krans leggen, direct na premier Rutte. Deze prominente plaats van de diplomaat in het herdenkingsprogramma stuit op fel verzet van de FIN. Volgens haar moet Indonesië eerst excuses maken voor ‘de betrokkenheid van Indonesië bij de bersiap’, doelend op de periode na de oorlog waarin Indonesische vrijheidsstrijders vochten voor onafhankelijkheid en daarbij geweld niet schuwden. Ze zouden duizenden doden onder (Indische) Nederlanders op hun geweten hebben. Volgens de FIN ‘ontkent, bagatelliseert of vergoelijkt Indonesië haar rol tot op de dag van vandaag’ en worden ‘Indonesische oorlogsmisdadigers ieder jaar in Indonesië als helden geëerd’.