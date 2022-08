Klimaatverandering steeds pijnlijker

De gevolgen van klimaatverandering bedreigen het leven in Nederland steeds meer: de binnenvaart en oogsten staan onder druk. Het is echter nog niet te laat om het roer om te gooien en de opwarming binnen de perken te houden, stelt KNMI-klimaatwetenschapper Karin van der Wiel.

De Bilt

‘Het is lastig om te zeggen dat deze droogte door klimaatverandering komt’, vindt Karin van der Wiel. Ze werkt als klimaatwetenschapper bij het KNMI. ‘Maar er staat natuurlijk wel een vingerafdruk van klimaatverandering op.’ De verandering van het klimaat is een feit, maar extreem weer is op zichzelf in een land als Nederland niets nieuws. ‘Dat hoort er gewoon bij. Het weer is variabel, zeker in onze regio. Met extremen: soms natte periodes, soms droge.’

In Californië en Australië, waar al jaren een enorm probleem bestaat met bosbranden, kan klimaatverandering urgenter voelen dan hier. Maar ook in Nederland zijn de gevolgen van de droogte steeds sterker merkbaar. Door de lage waterstanden in rivieren dreigt de binnenvaart vast te lope..

