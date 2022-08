Hitte en geen druppel regen: zo ziet de droogte in Nederland eruit

Zaterdag was voor het eerst in twee jaar tijd officieel sprake van een hittegolf in Nederland. In De Bilt werd om 10.00 uur een temperatuur van 25,0 graden gemeten en daarmee is aan de voorwaarden voor een hittegolf voldaan.

Voor een officiële hittegolf moet het in De Bilt vijf dagen op rij 25 graden of meer zijn en op drie dagen daarvan moet de temperatuur stijgen naar 30 graden of meer. Sinds dinsdag zijn de maxima boven de 25 graden uitgekomen en woensdag, donderdag en vrijdag werd het tropisch warm. Vrijdag was regionaal al sprake van een hittegolf. Hupsel in de Achterhoek had de primeur.

Tegelijk blijft de regen uit, waardoor overal in Nederland de droogte zichtbaar is geworden. Woonboten liggen op het droge, akkers zijn gortdroog en boeren smachten naar regen. In sommige delen van het land geldt een sproeiverbod.

Deze week neemt de buienkans toe, maar blijft het kwik waarschijnlijk nog enkele dagen boven de 25 graden uitkomen. De hittegolf eindigt bij een maximumtemperatuur onder de 25 graden.

Het waterpeil zakt week na week. Toch is er nog scheepvaartverkeer mogelijk in rivier de Waal bij Druten. beeld anp / Remko de Waal



Ondanks de droogte staat de heide prachtig in bloei. Zoals hier in Limburg, maar ook op de Veluwe en veel andere plekken. beeld anp / Sem van der Wal



Boeren moeten hun land vaker besproeien door de droogte. beeld anp / Remko de Waal



De akkers zijn gortdroog; het ploegen gaat gepaard met veel opstuivend zand. Zoals bij deze boer in het Brabantse dorp Zevenbergschen Hoek. beeld anp / Remko de Waal



Deze koeien in de uiterwaarden van de Waal moeten voor hun drinkwater steeds dichter bij de rivier lopen. beeld anp / Remko de Waal

In West-Brabant geldt sinds vorige week een sproeiverbod. Fruittelers, zoals hier in Fijnaart, mogen wel water gebruiken om boomgaarden te koelen. beeld anp / Remko de Waal

De zwemplas bij recreatiegebied Slingelandse Plassen in Goudriaan is uitgestorven. In het water is onder meer blauwalg geconstateerd. beeld anp / Sem van der Wal

Boeren in Zeeland hebben dringend regen nodig, anders valt de uien- en aardappeloogst fors lager uit. Beregening is in Zeeland nauwelijks mogelijk vanwege het zoute water. Foto door: beeld anp / Eric Brinkhorst