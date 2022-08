Laster, haat en tot slot een moord op Johan en Cornelis de Witt

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 19: de moord op Johan en Cornelis de Witt.

In de late avond van 21 juni 1672 liep Johan de Witt, raadpensionaris van Holland en de machtigste man van de Republiek, van het Binnenhof naar zijn huis aan de Kneuterdijk. De wandeling hoefde niet lang te duren. Binnen enkele minuten zou De Witt de huisdeur achter zich kunnen sluiten.

Hij had die dag hard gewerkt, nog harder dan hij gewend was. Zijn ijver had te maken met de toestand waarin het land verkeerde. Na de inval bij Lobith was het leger van de Franse koning Lodewijk XIV zonder noemenswaardige tegenstand naar het westen opgerukt. De snelle opmars maakte de mensen bang. De vrees dat Lodewijk zou doorstoten en dat de Hollandse Waterlinie hem niet zou tegenhouden, was groot. Door de droogte en de tegenwerking van de boeren steeg h..

