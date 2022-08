Zwolle

De politierechter in Zwolle heeft vrijdag drie mannen een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke celstraf opgelegd, voor hun betrokkenheid bij rellen bij een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Op 4 juli blokkeerden protesterende boeren het distributiecentrum. Het protest liep uit op een confrontatie met de ME. Een vierde man, de enige boer onder de in totaal vijf verdachten, werd bij gebrek aan bewijs vrijgesproken, conform de eis van de officier van justitie. De confrontatie volgde op het uitvaardigen van een noodverordening door de burgemeester van Zwolle.