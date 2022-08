Etappe 20 - Stap uit je bubbel en ervaar de schoonheid van het verschil

Het is bloedheet vandaag. En ik ga ruim dertig kilometer fietsen naar Amsterdam. Op het heetst van de dag ontmoet ik de Syrisch-Nederlandse Mohamad Alkayal (51) die me uitnodigt bij hem thuis als ik al fietsend informeer waar ik lekker kan eten in Nieuw-Vennep. ‘In onze cultuur nodig je mensen die niet bekend zijn in de omgeving bij je thuis uit.’

Een rijtjeshuis met tien fietsen in de voortuin blijkt zijn thuis te zijn. De slippers gaan uit bij de voordeur en binnen stelt hij mij voor aan zijn vrouw Manal Alsayid (44). Ze wonen nu bijna drieënhalf jaar in Nieuw-Vennep en Alkayal straalt van trots als hij vertelt over zijn zes kinderen die allemaal hun weg hebben gevonden in Nederland. ‘Mijn oudste zoon heeft net zijn bachelor gehaald. Ik ben Nederlanders zo dankbaar dat wij hier kunnen wonen.’



Mohamad Alkayal en Manal Alsayid zijn gelukkig in Nieuw-Vennep. - beeld Annegina Randewijk

Alsayid haalt pistachekoekjes uit de keuken en serveert thee. We praten over de effecten van de oorlog, maar vooral over hoe hun nieuwe leven in Nederland hun vergaat. Vier jaar geleden hadden ze ..

