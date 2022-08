Schrijver Salman Rushdie neergestoken in New York

De beroemde Brits-Amerikaanse schrijver Salman Rushdie is neergestoken in de staat New York. Het Iraanse regime verklaarde hem decennia geleden vogelvrij vanwege zijn roman De Duivelsverzen. Wie Rushdie doodt kan meer dan drie miljoen euro verdienen.

Rushdie zou vrijdag een lezing geven op het Chautauqua instituut in het westen van de staat New York. Vlak voor hij het woord nam, werd de 75-jarige auteur op het podium aangevallen door een man met een mes. Hij liep een steekwond in zijn nek op. Volgens een verklaring van de politie is hij met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, het is niet bekend hoe het nu met het gaat. De dader is gearresteerd.

Het is niet de eerste keer dat de schrijver is aangevallen. Tien jaar lang moest Rushdie onderduiken na de publicatie van De Duivelsverzen (originele titel The Satanic Verses). De Iraanse leider Ayatollah Khomeini verklaarde het boek in 1989, amper een half jaar nadat het was uitgebracht, tot blasfemie en zette e..

