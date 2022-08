Vluchtelingen vast in Ter Apel: ‘Het voelt alsof ik geen mens ben en geen recht heb om hier asiel aan te vragen’

Om veiligheidsredenen willen ze alleen met hun voornaam vermeld worden en niet herkenbaar in beeld.



Ik ben naar Nederland gekomen vanwege de goede mensenrechten. - beeld Jet Budelman

wie: Mohamed, 24 jaar

afkomstig uit: Jemen



‘Drie dagen geleden ben ik in Nederland aangekomen en gisteren hier in Ter Apel. Bij aankomst zag ik dat vluchtelingen hier al weken aan het wachten zijn. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. We vragen niet veel dingen. We willen alleen maar weten waar wij aan toe zijn. Er is geen systeem en de afgelopen nacht was het erg koud om buiten te slapen. Ik denk..