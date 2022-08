Waarom de voedselcrisis zo ingewikkeld is: ‘Westerse landen moeten anders gaan denken’

De smart waarmee het Oekraïense graan verwacht werd, zegt iets over de afhankelijkheid van arme landen, en over de voedselcrisis. Derdewereldlanden zelf de autonomie geven is de enige mogelijkheid die crisis écht te bestrijden, zegt VN-topvrouw Gerda Verburg.

Genève

‘Zorg goed voor de dieren en het land, voor alles wat je is toevertrouwd. Dan zijn ze in staat ook goed voor jou te zijn, daar zit een wederkerigheid in’, leerde boerendochter Gerda Verburg van haar ouders. Ze was CDA-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tussen 2007 en 2010. Inmiddels is Verburg assistent secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), en heeft ze het dossier voedsel in haar portefeuille. In haar woonplaats Genève (’Zwitsers hebben de gezelligheid niet uitgevonden, maar het leven hier is geen straf’) deelt Verburg haar zorgen over de voedselcrisis, bespeurt ze hoopgevende lichtpuntjes en schetst ze dé manier om de huidige voedselcrisis te bestrijden.

Klimaatverandering, conflicten, de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .