Rechtse stormen woeden, maar links heeft het gedaan

‘Ik heb vaak het idee dat mensen het te goed hebben om nog links te stemmen’, zegt SGP’er Kees van der Staaij (53) in een dubbelinterview (NRC 6 augustus) met z’n collega Habtamu de Hoop. Waarop de PvdA’er (24) reageert: ‘Moet je het slecht hebben om solidair te zijn? Dat zou toch verschrikkelijk zijn?’

De eerste date van het langstzittende en het jongste Kamerlid levert een prachtig gesprek op. Maar je zou hopen dat ze nog vaker samen gaan eten: er valt veel door te praten en uit te diepen. Hun positie en invloed in het politieke landschap markeert wat er allemaal is veranderd sinds 1998. Dat was het jaar waarin Van der Staaij als Kamerlid beëdigd, en De Hoop in Addis Abeba geboren werd. Waarna zijn ouders Tineke en Emke hem adopteerden ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .