FDF ziet voorlopig af van harde acties

Sint Hubert

Voorman Mark van den Oever zegt dat de groep dat doet als ‘eerste handreiking’ in de hoop dat de overheid kiest voor andere plannen om de uitstoot van stikstof terug te brengen.

De groep blijft wel omgekeerde vlaggen ophangen aan eigen boerderijen. Ook gaan publieksvriendelijke acties volgens Van den Oever door, zoals de aangekondigde protesten bij de Vuelta, een wielerwedstrijd die volgende week in Nederland start.

In een videoboodschap refereert de voorzitter van FDF aan een rapport van onder andere stikstofprofessor Han Lindeboom. Daarin staat volgens De Telegraaf dat drastische verlaging van stikstof ook mogelijk is als wordt geïnvesteerd in de verfijning van nieuw beschikbare technologieën. Dan zou de veestapel niet ingekrompen hoeven worden. ‘Het rapport is iets waar wij met z’n allen goed mee vooruit kunnen’, aldus Van den Oever.

Eerder deze maand kondigde Van den Oever nog de ‘hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft’ aan. Hij sprak over escaleren en iets speciaals bedenken. Dat gebeurde nadat de actiegroep totaal niet tevreden was na het eerste overleg tussen boerenorganisaties en het kabinet onder leiding van stikstofbemiddelaar Johan Remkes.