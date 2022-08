Zij overleefde het kamp, hij de Birma-dodenlijn. Piet en Gré Immerzeel schreven elkaar brieven

Wat maak je mee als je van elkaar gescheiden wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië? Piet en Gré Immerzeel schreven elkaar brieven. Ze zijn nu gebundeld in het boek Lieve Grietje.

Krijgsgevangenen bouwen een brug over de rivier de Kwai in Thailand, onderdeel van de beruchte Birma-spoorlijn. Deze pentekening is later gemaakt door Otto Kreefft op basis van zijn herinneringen aan de aanleg van de 'dodenlijn'. (beeld Collectie Museum Bronbeek)

Wezep

Toen Gré Immerzeel op 96-jarige leeftijd naar een verzorgingshuis in Wezep moest, overhandigde ze haar jongste kind en enige zoon Piet een schoenendoos. Daarin zaten zorgvuldig bewaarde brieven die zij en haar man Piet senior, al overleden in 1976, elkaar schreven van 1935 tot 1950 - een bewogen episode uit de geschiedenis met als dieptepunt de Tweede Wereldoorlog. Het stel woonde in het toenmalige Nederlands-Indië, in de stad Malang op het eiland Java.

Hij was er administrateur in dienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. De Japanse inval in 1942 bracht ongewild scheiding tussen de twee geliefden. Zij werd geïnterneerd in een Jappenkamp. Hij moest gedwongen werken aan de Birma-spoorlijn. Maandag worden de s..

