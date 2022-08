Schiphol gaat kosten van door chaos gestrande reizigers vergoeden

De regeling geldt voor degenen die zijn of haar vlucht in de periode van 23 april tot en met 11 augustus niet kon halen door de lange rijen op Schiphol. Daarbij vergoedt de luchthaven alleen de kosten die niet op een andere manier vergoed werden, bijvoorbeeld door een luchtvaartmaatschappij of de reisverzekering.

Bij die kosten moet bijvoorbeeld gedacht worden aan extra kosten voor het omboeken van een vlucht of de kosten voor een nieuw vliegticket, maar ook aan bijvoorbeeld reiskosten als mensen besloten met de auto of trein naar hun bestemming te gaan. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld kosten voor een accommodatie die niet gebruikt, maar ook niet geannuleerd kon worden op de luchthaven verhaald worden.

Europese regels

Reizigers van wie de vlucht werd geannuleerd worden volgens Europese regels al schadeloos gesteld door de luchtvaartmaatschappij. Schiphol wilde eventuele gevolgschade voor deze reizigers niet vergoeden omdat de reden van annulering vaak onduidelijk is, geeft de Consumentenbond aan.

De bond is desondanks niet ontevreden. ‘We dachten eerst aan een massaclaim, maar dat is niet nodig gebleken. In eerste instantie hield Schiphol het helemaal af, maar nu hebben we toch afspraken kunnen maken. We zijn blij dat er voor veel consumenten een regeling is getroffen’, laat een woordvoerster van de Consumentenbond weten.

Evaluatie

Schiphol zal de regeling zelf afhandelen. De Consumentenbond en Omroep Max evalueren die na afloop. ‘Maar als er mensen onterecht worden afgewezen, dan zullen die signalen ons al wel eerder bereiken en kunnen we in gesprek.’

De regeling loopt nu tot en met 11 augustus. Als er daarna nog problemen ontstaan, dan gaat de Consumentenbond opnieuw met Schiphol in overleg. De luchthaven zelf kon nog niet direct inhoudelijk reageren. Ook de geschatte kosten van de afspraken voor Schiphol zijn daardoor niet direct duidelijk.