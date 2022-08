Brandweer legt watervoorraad aan, omdat natuur gortdroog is

Brandweerkorpsen in het hele land hebben op strategische plekken wagens met een watervoorraad staan, omdat de natuur gortdroog is.

Haarlem

In de veiligheidsregio Kennemerland hebben die wagens elk een voorraad van 15.000 liter water aan boord, zegt brandweerbevelvoerder Maurice Dorsman.

Op de Veluwe staan grote tanks met water bij bos en hei. Daardoor is er direct bluswater voorhanden, als er ergens een natuurbrand uitbreekt.

Voor heel Nederland geldt op dit moment de hoogste alarmfase als het gaat om natuurbranden. Het is weken erg droog en het waait flink. Voor de komende twee weken wordt geen regen van betekenis voorzien. De brandweer roept mensen op om direct alarm te slaan als ze ergens in de natuur rook en/of vuur zien of ruiken. ‘En natuurlijk zelf ook niet barbecueën, vuurkorven aansteken of roken in de natuur’, aldus Dorsman.

menselijk handelen

Uit onderzoek is bekend dat veruit de meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen.

Het oplaten van een zogenoemde wensballon met een kaarsje is om die reden zeer ongewenst. Op Texel geldt sinds woensdag een verbod op roken binnen 30 meter afstand van de duinen. Boven de Veluwe vliegt nu dagelijks een patrouillevliegtuig met een brandweerverkenner aan boord. Die speurt naar signalen van mogelijke brand.

Brandweerkorpsen in moeilijk bereikbare gebieden, zoals de bossen en de duinen, beschikken over speciale voertuigen die op ruw terrein kunnen rijden.

Nu het risico op natuurbrand groot is, rukt de brandweer met meer eenheden dan normaal uit naar een vermoedelijke brandhaard. Dorsman: ‘Onze slagkracht is zo groot mogelijk. En als het nodig is kunnen we andere regio’s en zelfs de blushelikopters van Defensie te hulp roepen.’ Defensie vormt samen met de brandweer van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland het zogenoemde Fire Bucket Operationsteam (FBO).

waterzak

Onder blushelikopters van Defensie hangt een grote waterzak. Daarin wordt water uit een waterwinplaats gehaald en getransporteerd naar de brandhaard.

Op aanwijzing van brandweerlieden op de grond wordt de waterzak geleegd. Dinsdag dropte de blushelikopter nog circa 62.500 liter water boven een duinbrand bij de Brouwersdam.