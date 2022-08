Rivier de Linge als tussenlaag in de Betuwetaart

Zeearmen, rivieren, kanalen, beken, vaarten, meren, geulen, killen, kreken, sprengen, sloten: ze geven ons land een uniek karakter. Een piepklein gedeelte hiervan wordt deze zomer in woord en beeld belicht. Negen kleine portretten van kleine rivieren net boven of onder de grote rivieren en in de Achterhoek. Vandaag deel 7: de Linge.

Als de Betuwe een taart zou zijn, hoe zou die dan door Janny en Robert van Heel Holland bakt beoordeeld zijn? Want de tussenlaag zou gedeeltelijk kaarsrecht zijn en gedeeltelijk meanderen. De Betuwetaart wordt aan de bovenkant bedekt met Nederrijn en Lek en aan de zuidkant rust de taart op de Waal. De tussenlaag heet met recht Linge, Oudnederlands voor ‘het lange water’.

Om direct een illusie weg te nemen: de Linge is niet de langste in ons land ontspringende rivier, want van Doornenburg bij Pannerden tot Zoelen heet het dan wel Linge, maar is het een wetering, een gegraven kunstmatige rivier, 46 km lang.

Tussen Doornenburg en Geldermalsen liggen 13 stuwen en als de Linge het Amsterdam Rijnkanaal kruist, duikt de rivier onder het kana..

