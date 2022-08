Riskeer geen boete: Stap na twee biertjes niet meer op de fiets

De zomer is hét seizoen om te zwemmen in open water of een lange avond op terras te zitten. Maar wie niet oppast, hangt een dikke prent boven het hoofd. Drie tips om een zonnige dag boetevrij door te komen.

Bob, zeg het hardop!

Na een avond terrassen de fiets opstappen? Liever niet! Althans, als het aan de nieuwe ‘Bob, zeg het hardop’-campagne van Vervoerregio Amsterdam ligt. Met de nieuwe campagne focussen ze zich op fietsers en scooterrijders die na dat ene biertje of wijntje toch nog de weg nog opgaan. Volgens de bedenkers zorgt het drinken van alcohol voordat je de fietspaden opgaat voor ‘levensgevaarlijke’ situaties.

Is dat nog geen reden genoeg om niet te drinken voor het rijden? Dan is het goed om te weten dat het officieel ook verboden is om op de fiets of scooter te stappen na meer dan twee alcoholische drankjes. De wettelijke limiet is voor fietsers namelijk gelijk aan die voor automobilisten en kan zomaar een boete ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .