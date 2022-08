De Europese waterwegen zijn droger dan ooit deze zomer. Daardoor dreigt een vicieuze cirkel, want in de strijd tegen klimaatverandering is water onmisbaar. Rivieren zijn de aderen van het continent, dus als de wateromloop stilvalt, zijn de effecten overal merkbaar.

Waar doen de problemen met laagwater zich voor?

Nabij Koblenz is de Rijn dit weekend onbevaarbaar, omdat het waterpeil lager is dan 40 centimeter. Voor het eerst is de bron van de Britse Theems uitgedroogd. Door de lage stand van de Donau moesten toeristen op een bootcruise het vliegtuig nemen om van Duitsland naar Roemenië te reizen. En in de opgedroogde rivierbedding van de Italiaanse Po kwam een nooit eerder opgemerkte bom uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte. Drieduizend mensen werden geëvacueerd, terwijl militaire experts de bom tot ontploffing brachten.

Dat de droogte zo extreem en zo wijdverspreid is over het continent, heeft hydroloog Niko Wanders (Universiteit van ..

