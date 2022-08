Amsterdam

Honderden mensen zijn woensdag naar een demonstratie tegen anti-lhbti-geweld bij het homomonument in Amsterdam gekomen. Aanleiding voor het protest is de mogelijke mishandeling van een vrouw door een taxichauffeur van Uber in de nacht van vrijdag op zaterdag nadat zij Pride Amsterdam had bezocht. Op bordjes prijkten teksten als ‘Uber not Safe’, ‘Get Queers home safe’ en ‘Pride is a protest’. Onder anderen de gewond geraakte vrouw sprak de honderden mensen toe. De 23-jarige vrouw reed afgelopen weekend samen met een andere vrouw in een Uber naar huis en zou daarna mishandeld zijn door de chauffeur.