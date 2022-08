De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, denkt dat zeker negen op de tien bosbranden worden veroorzaakt door pyromanen of per ongeluk ontstaan als gevolg van menselijk handelen. Darmanin denkt dat het oplaaien van de brand ten zuidwesten van Bordeaux het werk is van criminelen, zei hij tegen Franse media. <

Straatverlichting Wenen gedimd om prijzen

De straatverlichting in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen wordt gedimd. De stad die bekendstaat om zijn kerstmarkten en nieuwjaarsconcerten wil kosten besparen vanwege de almaar oplopende energieprijzen. <

Tientallen vermisten na kapseizen boot Rhodos

Tientallen migranten worden vermist na het kapseizen van hun boot in de buurt van het Griekse eiland Rhodos. De kustwacht bracht dertig migranten in veiligheid. <

Trump beantwoordt geen vragen over fraude

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft geweigerd vragen te beantwoorden van procureur-generaal Letitia James over vermeende fraude door The Trump Organization. In een verklaring zegt Trump zich op zijn zwijgrecht te beroepen, omdat hij vindt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. <

Huisinval bij Russische tv-journaliste om protest

De Russische politie heeft een inval gedaan in de woning van de tv-journaliste die een nieuwsuitzending op de Russische televisie verstoorde met een protest tegen de oorlog. Zij is opnieuw aangehouden. <

Zelensky: oorlog voorbij als Krim heroverd is

Volgens Volodymyr Zelensky is de oorlog met Rusland pas geëindigd als het door Moskou in 2014 geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim, aan de Zwarte Zee, is bevrijd. Dat zei de Oekraïense president in zijn dagelijkse videoboodschap. <

Spotify start proef met verkopen concerttickets

Spotify is in de Verenigde Staten een proef begonnen met het verkopen van concertkaartjes. De streamingdienst heeft in stilte een website opgezet waar momenteel voor een handvol shows tickets gekocht kunnen worden. <

Facebook-gebruik onder tieners daalt

Amerikaanse tieners hebben in de afgelopen jaren massaal Facebook de rug toegekeerd. Het sociale medium wordt nog door ongeveer een derde van de tieners gebruikt, zegt onderzoeker Pew Research Center. Zeven jaar geleden was dat nog 71 procent, bleek uit vergelijkbaar onderzoek. <

Cijfers Ahold Delhaize vallen goed op Damrak

Supermarktconcern Ahold Delhaize was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op Beursplein 5. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn kreeg met zijn kwartaalupdate de handen van beleggers op elkaar. Vooral de verhoging van de winstverwachting deed het aandeel goed. <

Deliveroo wil eind dit jaar weg uit Nederland

De Britse maaltijd- en boodschappenbezorger Deliveroo vertrekt waarschijnlijk eind dit jaar uit Nederland. Het platform vindt zelf dat het niet groot genoeg is in Nederland om voldoende winst te maken. <

Problematiek koffers Schiphol houdt aan

De problemen met achtergebleven koffers op Schiphol houden aan. Maar de luchthaven en luchtvaartmaatschappij KLM geven niet precies aan of het probleem nu minder is dan een maand geleden. ‘Het blijft gewoon heel erg druk, ook bij de koffers’, zegt KLM op vragen hierover. <

Bondscoach Parsons vertrekt bij voetbalsters

Bondscoach Mark Parsons vertrekt bij de voetbalvrouwen van het Nederlands elftal. De KNVB laat weten dat dat ‘gezamenlijk’ is besloten, omdat ‘er te weinig vertrouwen is dat ambities worden waargemaakt’. <