Een 64-jarige Nederlandse alpinist is dinsdag door een val omgekomen tijdens een bergbeklimming in Zwitserland, meldt de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). Het gaat om de Maastrichtse Roland Bekendam, volgens de vereniging een van de meest ervaren allroundklimmers van Nederland. <

Veel minder muggen door droog voorjaar

De muggenoverlast is deze zomer tot nu toe aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Dat komt waarschijnlijk door het droge voorjaar. Muggen leggen eitjes in een laagje water, maar die broedplaatsen stonden toen droog. <

beeld anp

Dronken man bijt en bespuugt agent

Een dronken man heeft dinsdagavond een agent gebeten en bespuugd tijdens zijn aanhouding bij het strand in Zandvoort, meldt de politie. De politie kreeg eind van de middag een melding over een dronken man die badgasten lastigviel op het strand. De man zat woensdag nog vast voor verder onderzoek. <

Radiopartijen in hoger beroep tegen veiling

Meerdere spelers op de Nederlandse radiomarkt gaan in hoger beroep tegen het besluit van de rechter over herverdeling van de landelijke FM-frequenties. Talpa, RadioCorp (SLAM! en 100% NL) en BNR lieten woensdag weten het er niet mee eens te zijn dat de eerder dit jaar toegezegde noodverlenging van de FM-frequenties door de rechter van tafel is geveegd. <

Twee gewonden bij explosie op boot bij Balk

Bij een explosie op een boot bij het Friese Balk zijn twee mensen gewond geraakt, meldt de politie. De boot bevond zich bij het Tsjamkedykje. <

Tandartspraktijken weer open na gijzelsoftware

De eerste tandartspraktijken van de keten Colosseum Dental Benelux gaan donderdag weer open. De computersystemen van het bedrijf werden vorige week aangevallen met gijzelsoftware. Daardoor gingen ruim honderd aangesloten praktijken dicht. <

Studenten blijven weg vanwege kamertekort

De Universiteit Utrecht heeft al een aantal teleurgestelde reacties gekregen van buitenlandse studenten die hun studie een jaar willen uitstellen omdat ze geen woonruimte kunnen vinden. De universiteit waarschuwde studenten eerder om een studie te heroverwegen als het vinden van woonruimte in de stad niet lukt. <

beeld anp

Boeren demonstreren langs route Vuelta

Boeren willen demonstreren langs het parcours wanneer de Vuelta a España door Nederland rijdt. Protestgroep Agractie wil volgende week zaterdag met tractoren, spandoeken en omgekeerde Nederlandse vlaggen in de weilanden langs de weg staan. <

Marine onderschept 1600 kilo marihuana

Het marineschip Zr.Ms. Groningen heeft deze week in het Caribisch gebied 1640 kilo marihuana onderschept. Volgens het ministerie van Defensie is dit de zevende keer dat het patrouilleschip een grote lading drugs onderschept, sinds het vaartuig vanaf april door het gebied vaart. <

Weeronline: ook na hittegolf blijft het warm

Volgens Weeronline komt er voorlopig nog geen einde aan de warmte. Ook na de hittegolf, die in de loop van volgende week waarschijnlijk eindigt, blijft het ‘fraai zomerweer’. <

Jonge Engelse moeder is vaker ongehuwd

In Engeland en Wales zijn voor het eerst meer baby’s geboren bij ongehuwde moeders dan bij getrouwde moeders. Van de 624.828 vorig jaar geboren baby’s was 51,3 procent buitenechtelijk doordat de moeder niet was getrouwd. <