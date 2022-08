Namen seancegroep niet naar ouders

Utrecht

De gemeente Amersfoort hoeft de persoonsgegevens van de groep die een seance hield op begraafplaats Rusthof niet te verstrekken aan nabestaanden, zo oordeelde de rechtbank in Utrecht woensdag. De ouders van twee kinderen die daar begraven liggen, hadden via de rechter om de gegevens gevraagd. In september vorig jaar had een groep van zes mensen, met toestemming van de directeur van de begraafplaats, een bijeenkomst aldaar. Ze deden naar eigen zeggen onderzoek naar energieën van overledenen. De ouders willen in contact komen met de groep voor een gesprek en om ze eventueel aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.