Huishoudens hebben betalingsproblemen, bedrijven behalen een recordomzet: hoe kan dit?

Topdrukte in een distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. (beeld anp / Lex van Lieshout)

Amsterdam

‘Het is immoreel dat bedrijven recordwinsten maken over de rug van de armsten’, zei VN-secretaris-generaal António Guterres onlangs tijdens de presentatie van een rapport over de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne. Guterres wil dat overheden de fossiele industrie extra gaan belasten, nu bedrijven als Shell en BP recordwinsten boeken te midden van een gascrisis.

Maar niet alleen olie- en energiemaatschappijen worden beschuldigd van ‘groteske hebzucht’. Ook de discrepantie tussen de rooskleurige kwartaalcijfers van voedingsmiddelenbedrijven en een groeiend aantal huishoudens dat in betalingsproblemen verkeert, levert steeds meer scheve gezichten op.

Want terwijl klanten voor hun boodschappen gemiddeld 12 procent mee..

