Etappe 18 - Hoe erg is het afvalprobleem op het strand van Scheveningen?

Verslaggevers van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de 18e etappe fietst Alexander Dommerholt.

Op zomerse dagen gaan mensen naar zee, om te genieten van zon, verkwikkend zeewater en koele versnaperingen. Ik niet. Hoewel ik naar Scheveningen ga, laat ik mijn zwembroek thuis. In plaats daarvan wil ik met eigen ogen zien of het probleem van zwerfafval op een drukbezocht strand erg is, of dat badgasten inmiddels netjes hun troep in de prullenbak gooien.

Als ik in Delft van mijn fiets stap, kom ik Wim Laros (72) tegen. Vrolijk is hij zijn fleurige voortuin aan het besproeien. ‘Ik vind het maar niets hoor, dat sproeien met leidingwater. Maar ja, het wil maar niet regenen.’

Als ik hem vertel over het doel van mijn fietstocht, maakt dit veel bij hem los. Naar Scheveningen gaat Wim allang niet meer, maar het afvalprobleem houdt ook hem bezig..

