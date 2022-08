De gemeente Cranendonck maakt het fietsendieven wel erg makkelijk

Cranendonck

Om fietsendiefstal tegen te gaan, voorziet de gemeente namelijk fietsen die niet op slot staan van een label waarop staat: ‘Zet je fiets op slot, maak het fietsendieven lastig’. Dit gebeurt zowel bij het NS-station als in het centrum van Maarheeze, onderdeel van de gemeente Cranendonck. Door deze labels worden fietsen die niet op slot staan logischerwijs een makkelijk doelwit voor fietsendieven. ‘Superhandig voor fietsendieven, scheelt een hoop tijd’, reageert iemand.

Een ander: ‘Uiteindelijk zijn er alleen nog maar fietsen over die op slot zijn, doel bereikt’. Of de campagne door de ontstane commotie wordt doorzet of spaak loopt, is onduidelijk. Als inwoners van het Noord-Brabantse oord de komende weken opvallend veel to..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .