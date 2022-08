Waarom de gasprijzen in Nederland zo uitzonderlijk hoog zijn - en vier andere vragen

Nergens is de gasprijs zo hoog als in Nederland. Hoe komt dit, en hoe kunnen we de gasprijs naar beneden krijgen? Vijf vragen en antwoorden.

Hoe komt het dat de gasprijs in Nederland zo hoog is?

In heel Europa zijn de gasprijzen fors gestegen als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne en de onzekerheid rondom de gasleveringen van het Russische Gazprom. Waarom nou juist in Nederland de gasprijzen het hoogst van heel de Europese Unie zijn, heeft volgens energiedeskundige Martien Visser vooral te maken met de manier waarop we gas inkopen. ‘Nederland koopt gas niet in voor de lange termijn, maar werkt met korte termijncontracten. Bovendien hebben veel huishoudens een variabel gastarief. Als de gasprijzen stijgen, merken Nederlandse huishoudens dat dus snel.’

Visser wijst erop dat Nederland altijd hoge gasbelastingen heeft gekend. ‘We betaalden dus altijd al relat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .