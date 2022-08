VluchtelingenWerk: Dwang in asielopvang ‘niet fraai maar noodzakelijk’

Het betreft Rijksvastgoed - gebouwen in bezit van de overheid - waarbij asielopvang niet in het bestemmingsplan staat. De gemeente kan zelf een vergunning geven om af te wijken van het bestemmingsplan, maar mocht de gemeente dit weigeren, kan het Rijk ervoor kiezen om eigenhandig een vergunning te verlenen. Dit kondigden staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) dinsdag aan in een Kamerbrief.

Volgens Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk is dit middel ‘niet fraai, maar we hebben nu niet de luxe om te denken: we doen dit niet want we trappen een burgemeester op de tenen.’ De overheid heeft de wettelijke basis om op deze manier in te grijpen, maar past de..

