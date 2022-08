Voor miljoenen mensen wordt het leven onbetaalbaar. Een baan is steeds vaker niet genoeg

De boodschappen zijn de afgelopen elf maanden 18,5 procent in prijs gestegen. Door duurdere producten en brandstof komen ook mensen met een baan financieel in de knel.

Het leven wordt voor miljoenen mensen onbetaalbaar, waarschuwde Nibud-voorzitter Arjan Vliegenthart dinsdag bij BNR Nieuwsradio dat bijna een op de drie Nederlanders zijn gedrag moet aanpassen om de stijgende prijzen aan te kunnen.

Het financieel adviesbureau Nibud berekende vorige maand wat hogere prijzen in de praktijk betekenen. Een alleenstaande in de bijstand kwam in januari 38 euro tekort en in juli zelfs 154 euro. Een gezin met twee kinderen en twee keer een modaal inkomen spaarde in januari 25 euro en kwam in juli 63 euro tekort.

Hulporganisatie Stop Armoede 053 in Enschede richt zich vooral op mensen die niet kunnen aankloppen bij instanties omdat ze net boven de armoedegrens zitten. ‘Deze groep groeit snel. Wij k..

