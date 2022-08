Het weekend van Janette: ‘Een ander heeft op zaterdag een chilldag, die heb ik helaas niet’

De zomerse zaterdag van boerin Jannette den Boer (39) uit Giessenburg zit flink vol. ‘Zaterdagochtend pak ik de ijskar in. Hoorntjes, bakjes, ijslepels.’ Ze brengt de kar naar een van de markten in de buurt, waar de hele dag haar ijs wordt verkocht. Door iemand anders, want zelf rijdt Jannette weer terug naar haar boerderij, waar ze stro en voer voor de kalfjes regelt.

De middag van Janette staat vaak in het teken van een kinderfeestje in haar ijsboerderij.

Daarna staat de middag vaak in het teken van een kinderfeestje in haar ijsboerderij. ‘Dat ijs is echt mijn ding. Ik werkte ooit in de kraamzorg, maar toen ik zwanger was van de oudste, ben ik daarmee gestopt. Die diensten zijn niet te combineren met kinderen.’ Ze houdt wel van ondernemen, dingen verzinnen en dat dan zelf regelen. Zo werd ze ijsmaker. De eigen 150 koeien leveren de benodigde melk.

Aan het einde van de middag moet de ijskar weer opgehaald worden en tot middernacht staat Jannette dan nog in de melkput om de koeien te melken. ‘Ik vind het eigenlijk niet leuk, het is te druk’, beschrijft Jannette haar zaterdag.

Ze houdt het wel vol, zolang ze maar op tijd naar bed gaat op de avonden dat ze niet melkt. ‘Een ander heeft op ..

