Zonder fietsen geen fietsbeurs

Een fietsbeurs die niet doorgaat vanwege een tekort aan fietsen, het klinkt als een artikel van de Speld. Toch is het de realiteit voor fietsevenement Bike Motion, dat in oktober zou plaatsvinden in de Utrechtse Jaarbeurs. ‘Bike Motion in lagere versnelling’, kopt de organisatie grappend op de website. Door de grote vraag naar fietsen sinds het begin van de coronacrisis en de leveringsproblemen die de sector parten speelt, zijn er niet genoeg (nieuwe) fietsen die op de beurs tentoongesteld kunnen worden. ‘We hadden het door kunnen laten gaan, maar dan zou het een kale bedoeling worden’, zegt Esther Driessen van de Jaarbeurs erover tegen RTV Utrecht. ‘Dat wilden we niet.’ Vorig jaar ging de beurs vanwege hetzelfde probleem niet doo..

