In het duingebied bij de Brouwersdam is dinsdag brand uitgebroken. Als gevolg hiervan werden bewoners van een nabijgelegen vakantiepark opgevangen in een sporthal, zo meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie is vanuit vliegbasis Gilze-Rijen uitgerukt om te helpen blussen. <

Minister Adriaansens veilt radiofrequenties

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) komt dit najaar met een voorstel voor een herverdeling van de landelijke FM-frequenties door middel van een veiling. De rechter zette onlangs een streep door het besluit van haar ambtsvoorganger Mona Keijzer om de vergunningen met drie jaar te verlengen. <

Vlaggen blijven meestal hangen bij Vuelta

De meeste gemeenten laten omgekeerde Nederlandse vlaggen hangen langs het parcours van de Vuelta die 19 augustus in Utrecht begint, ziet een woordvoerder van de Vuelta. De organisatie van La Vuelta Holanda haalt de vlaggen alleen weg als ze voor een camera hangen of voor een onveilige situatie zorgen. <

Handleiding Monuta voor uitvaart vluchteling

Uitvaartverzorger Monuta heeft een handleiding gemaakt voor medewerkers en vrijwilligers hoe zij om kunnen gaan met Oekraïense overleden vluchtelingen en hun nabestaanden. Volgens het bedrijf kampen veel gemeenten in Nederland met vragen daarover. Zo zouden er vragen zijn over ‘regels, mogelijkheden, rituelen en gebruiken en hoe het organiseren van een afscheid in z’n werk gaat’, zegt Hans Bleijerveld, directeur Team Bijzondere Uitvaarten bij Monuta. <

Zwem- en vaarverbod op Naardertrekvaart

Op de Naardertrekvaart en op de Vestinggracht rond het Muiderslot in Muiden geldt met ingang van maandag een zwem- en vaarverbod. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt dat in omdat maandag twee noodpompen bij het Muiderslot worden geplaatst om de Vecht van water te voorzien. Het pompen zorgt voor een sterke stroming. <

Zweefmolen Venray stond te dicht bij bomen

Op de kermis van Venray zijn maandagavond acht mensen lichtgewond geraakt toen ze in een zweefmolen zaten. Een woordvoerster van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zei dinsdag dat de zweefmolen te dicht bij bomen heeft gestaan. Daardoor liepen acht mensen volgens haar schaafwonden op. Volgens de gemeente moest een van hen voor behandeling naar het ziekenhuis. De NVWA stelde een onderzoek in op het kermisterrein. <

Doden ongeluk en in woning waren gezin

De overleden personen die zaterdag zijn gevonden in een woning in Zoetermeer, zijn een 34-jarige man en een 70-jarige vrouw. De 72-jarige man die bij een aanrijding eveneens zaterdag in Lekkerkerk om het leven kwam, was de echtgenoot van de vrouw en de vader van de man. Dat meldde de politie dinsdag. ‘Waarschijnlijk ligt er een incident binnen de relationele sfeer ten grondslag aan het incident waarbij deze twee slachtoffers zijn te betreuren’, aldus de politie eerder al. <

Acht keer onderzoek naar schieten politie

In de eerste helft van 2022 heeft de Rijksrecherche acht incidenten onderzocht waarbij de politie heeft geschoten met het dienstwapen. Daarbij viel één dode en raakten zeven mensen gewond, zo meldde het Openbaar Ministerie dinsdag. De Rijksrecherche onderzoekt alle gevallen van vuurwapengebruik door de politie waarbij doden of gewonden vallen. <

‘Zet vaker artsen aan het werk in beautysalon’

Meer handelingen in schoonheidssalons moeten door artsen worden uitgevoerd. Dat stelde de gezondheidsinspectie dinsdag. Het gaat om het gebruik van de mesogun en hyaluronpen, apparaatjes om rimpels en of lippen op te vullen. Bij schoonheidssalons mankeert het verder nogal eens aan de kennis van de wet- en regelgeving waaraan ze moeten voldoen, zegt de inspectie. <

Demonstratie bij homomonument

Bij het homomonument in Amsterdam wordt woensdag een demonstratie georganiseerd. Aanleiding is de mishandeling van een vrouw in de nacht van vrijdag op zaterdag nadat zij Pride Amsterdam had bezocht. Ze zou samen met een andere vrouw in een taxi van Uber naar huis zijn gereden. Zodra de chauffeur ‘doorhad dat de twee vrouwen bij elkaar hoorden’, zou de sfeer omgeslagen zijn, aldus een vriend van het slachtoffer. De politie bevestigt dat er een incident is geweest. <

‘Stress verkleint kans op natuurlijke bevalling’

Zwangeren die veel stress ervaren, hebben minder kans op een natuurlijke bevalling. Dat concluderen onderzoekers van onder meer Tilburg University. Een natuurlijke bevalling wil zeggen dat het kind na 37 tot 42 weken zwangerschap zonder interventies wordt geboren, aldus de wetenschappers. Eén op de tien vrouwen uit het onderzoek ervoer veel stress tijdens de zwangerschap. Deze groep had zo’n 30 procent minder kans op een natuurlijke bevalling, stellen de wetenschappers. <

Britse overheid denkt aan black-outs in winter

De Britse regering overweegt noodscenario’s waarbij in hartje winter tijdelijk de elektriciteit en/of het gas wordt afgesloten bij bedrijven, maar mogelijk ook bij huishoudens. Het persbureau Bloomberg meldt uit betrokken bronnen dat het ‘redelijk aannemelijke ergste scenario’-plan voorziet in ernstige tekorten op zeker vier dagen in januari. Die zouden nopen tot black-outs op die dagen. <

EU gaf in 2021 veel verblijfsvergunningen af

De EU-landen hebben vorig jaar gezamenlijk 2,95 miljoen eerste verblijfsvergunningen afgegeven aan burgers van buiten de EU. Dat is volgens het Europese statistiekbureau Eurostat een stijging van 693.700, oftewel 31 procent, ten opzichte van 2020. Het aantal verblijfsvergunningen vanwege werk bereikte een recordhoogte van 1,3 miljoen, ofwel bijna de helft (45 procent) van alle toegekende verblijfsvergunningen. <

Keulse Dom komt in het donker te staan

De beroemde kathedraal van Keulen, de Dom, komt ‘s nachts voortaan in het donker te staan om elektriciteit te besparen. Het stadsbestuur heeft dat besloten omdat Duitsland minder Russisch gas krijgt. <

Zuid-Frans dorp om bosbrand ontruimd

Ongeveer 3000 mensen hebben midden in de nacht moeten vluchten voor een bosbrand in de gemeente Mostuéjouls in het Zuid-Franse departement Aveyron. Behalve de inwoners moesten ook alle gasten van omliggende campings vertrekken. Een deel van hen kon terecht in speciale opvangcentra, melden Franse media. De brand brak maandag aan het einde van de dag uit en won snel terrein. <

Dodental loopt op na regen in Zuid-Korea

De recordhoeveelheid regen in Seoul en omgeving heeft zeker negen mensen het leven gekost, bericht het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Het noodweer gaat gepaard met overstromingen, aardverschuivingen en stroomstoringen. Onder meer woningen, winkels, metrostations en wegen staan onder water, zoals in het district Gangnam in Seoul. <

Doden en gewonden op Westelijke Jordaanoever

Drie Palestijnen zijn om het leven gekomen bij confrontaties met Israëlische troepen die op de Westelijke Jordaanoever een woning binnenvielen, melden de Palestijnse autoriteiten. Het gaat volgens het Israëlische leger onder anderen om een hoge commandant van de militie al-Aqsa Martelarenbrigades. De tweede dode is volgens het leger ‘een andere terrorist die in het huis was’. De derde zou een jongen (16) zijn geweest die op straat liep. <

‘China bereidt via oefeningen invasie voor’

De minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan zei dinsdag tijdens een persconferentie dat China de militaire oefeningen in de lucht en op zee van de afgelopen week gebruikt om zich voor te bereiden op een aanval op het eiland. ‘China’s daadwerkelijke bedoeling is om de status quo in de Straat van Taiwan en de hele regio te veranderen’, aldus Joseph Wu. <

Shell een van weinige stijgers in AEX-index

Olie- en gasconcern Shell was dinsdag een van de zeldzame stijgers in de Amsterdamse AEX-index. Net als oliebedrijven elders in Europa werd Shell (plus 0,7 procent) hoger gezet door berichten dat de olietoevoer vanuit Rusland naar Europa via de Droezjba-pijpleiding is stilgevallen. Ook de olieprijzen gingen daardoor omhoog. <

Importeurs steenkool verwachten toename

Duitse importeurs van steenkool verwachten dat de import vanaf september flink zal toenemen omdat energiecentrales meer op kolen gaan stoken in plaats van aardgas. Duitsland is bezig zijn afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen vanwege de oorlog in Oekraïne en heeft al gezegd meer op steenkolen in te willen zetten als alternatief. Mogelijk is in september al een stijging met 50 procent te zien in vergelijking met mei, toen 2,35 miljoen ton werd geïmporteerd, aldus de voorzitter van de Duitse branchevereniging. <

Rechter: bestelknop bol.com deugde niet

Een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam heeft mogelijk grote gevolgen voor bol.com en andere webwinkels. Volgens de rechter voldeed de bestelknop van bol.com namelijk niet aan de vereisten. Een consument die nog een rekening had openstaan bij de webwinkel hoefde die van de rechter daarom niet te betalen. Bol.com zou namelijk niet voldoende duidelijk hebben gemaakt dat met het klikken op de bestelknop een betalingsverplichting werd aangegaan. <

Autoverzekeringen goedkoper geworden

Autoverzekeringen zijn ondanks de hoge inflatie in de eerste helft van dit jaar goedkoper geworden. Dit constateert de financiële vergelijkingswebsite Geld.nl. Volgens de site komt dit onder meer doordat er vorig jaar minder sprake was van autobranden en andere vormen van voertuigcriminaliteit. <

‘Eerste daling prijs occasion in ruim jaar’

Tweedehandsauto’s zijn na meer dan een jaar van prijsstijgingen eindelijk weer wat goedkoper geworden, merkt verkoopplatform AutoScout24. Volgens de organisatie is dit waarschijnlijk te danken aan de zomervakantie. In juli stond een tweedehandsauto op het platform te koop voor een gemiddelde prijs van 23.531 euro. <

Baas Lelystad Airport naar vliegveld Rotterdam

De topvrouw van Lelystad Airport, Wilma van Dijk, wordt per 1 september de nieuwe directeur van Rotterdam The Hague Airport. Van Dijk volgt in Rotterdam Ron Louwerse op die met pensioen gaat. De scheidend topman blijft dit jaar nog wel betrokken bij het inpassen van het nieuwe luchthavenbesluit. De luchthavens van Lelystad en Rotterdam zijn beide onderdeel van de Schiphol Group. <