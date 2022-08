Hoop op een Lyme-vaccin in 2025

Voor het eerst in twintig jaar is er zicht op een vaccin tegen de ziekte van Lyme. De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft een wereldwijd klinisch onderzoek opgezet, waaraan ook Nederlandse patiënten kunnen meedoen. Bij de bestrijding van de ziekte is succes hard nodig, want het aantal lymepatiënten neemt snel toe. Alleen al in Nederland is het aantal patiënten in twintig jaar tijd verviervoudigd.