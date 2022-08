Nationale herdenking van WOII ’s avonds

De Nationale Herdenking 15 augustus bij het Indisch Monument in Den Haag wordt maandag voor het eerst in de vroege avonduren gehouden.

Den Haag

Reden daarvoor is dat de stichting die de herdenking organiseert denkt dat op dat tijdstip veel meer mensen in de gelegenheid zijn de herdenking bij te wonen of op televisie te volgen. In de coronajaren is gebleken dat het bereik via televisie groot is, terwijl de aandacht voor de herdenking overdag in de jaren voor corona juist terugliep.

Op 15 augustus 1945 was de Tweede Wereldoorlog in Nederland al een paar maanden voorbij, maar niet in het voormalige Nederlands-Indië. Pas op 15 augustus capituleerde de Japanse bezetter en daarmee kwam een einde aan de oorlog voor het hele Koninkrijk der Nederlanden.

voordracht

Tijdens de nationale herdenking worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en van de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-Indië herdacht. Op erevelden in Indonesië en daarbuiten liggen 25.000 Nederlandse doden uit die tijd begraven. De zoon van de in mei van dit jaar overleden acteur Eric Schneider houdt maandag een voordracht. Eric Schneider werd geboren in Nederlands-Indië en zat met zijn moeder en broertjes in interneringskampen, terwijl zijn vader aan de beruchte Birma-spoorlijn moest werken. Schneider was in 1988, toen het Indisch Monument werd onthuld, de eerste spreker. In 2015 sprak de acteur nogmaals, samen met zijn zoon Beau. Zoon Beau beschouwt zijn voordracht ‘als een bijzonder afscheid van Eric’, zegt hij.

Nu de herdenking naar de vroege avond is verplaatst, gaat het veld bij het monument twee uur eerder al open. Dat geeft met name oudere bezoekers de gelegenheid om dan alvast bloemen te leggen en elkaar te ontmoeten. Bij de herdenking zijn onder meer minister-president Mark Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer aanwezig. Ook elders in Nederland zijn op 15 augustus herdenkingen.

De Nationale Herdenking 15 augustus begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De bijeenkomst is te volgen op NPO 1.

omgekeerde vlag

De omgekeerde vlaggen en linten die zijn opgehangen in het Drentse Nijeveen (gemeente Meppel) moeten weg zijn voor de Nationale Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden, op 15 augustus. Vanaf 18 augustus mogen er in Nijeveen voor minimaal zes weken weer omgekeerde vlaggen worden opgehangen. Dat hebben de gemeente Meppel en de organisator van het vlaggenprotest met elkaar afgesproken.