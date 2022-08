Etappe 17 - Maanden in de Turkse gevangenis, maar nu is hij vrachtwagenchauffeur

De Randstad. De naam heeft vaak een negatieve bijklank. De Randstad, waar de mensen niet weten wat boeren zijn of hoe een koe eruit ziet, waar mensen neerkijken op het platteland. De Randstad, waar je de Grachtengordel hebt en waar iedereen GroenLinks of D66 lijkt te stemmen. Vanaf Gorinchem is deze ‘poel des verderfs’ - waar ik ben geboren en getogen - eenvoudig te bereiken.