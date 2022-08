Een lastige periode voor vlinders, maar er komen ook nieuwe soorten naar Nederland

Een pimpernelblauwtje op een grote pimpernel in de graslanden in De Moerputten, een van de rijkste en mooiste blauwgraslanden van het land. Het blauwgrasland is het enige leefgebied in Nederland van deze vlindersoort.Â

Wageningen

Hoe komt het dat we weinig vlinders zien?

‘Sinds 1990 is de helft van de vlinders in Nederland verdwenen. Dat heeft allerlei oorzaken, zoals intensief landgebruik, stikstof, verdroging, versnippering van natuurgebieden en klimaatverandering. Klimaatverandering zorgt hiernaast ervoor dat dit jaar de ‘vlinderpiek’ eerder was dan normaal. Hoe warmer het is, hoe meer vlinders vliegen. Vlinders zijn warmteminnende beestjes. Omdat het dit jaar tot nu toe buitengewoon warm is, zien we maar weinig vlinders. Doordat ze meer vliegen, slijten en sterven ze dus ook sneller. Bij warm weer leeft bijvoorbeeld een koolwitje maar drie a vier dagen. Dat is overigens niet per se negatief, want ook in een paar dagen tijd kan een vlinder zich voortp..

