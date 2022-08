Prinses Amalia ziet voorlopig af van het corpslidmaatschap

Over de reden om nu van een lidmaatschap van het corps af te zien, doet de RVD geen nadere mededelingen. De dienst blijft bij haar eerdere standpunt dat de zaak verder ‘een privékwestie’ is.

Voor het Amsterdamsche Studenten Corps A.S.C./A.V.S.V. is het wegblijven van prinses Amalia een grote publicitaire nederlaag, die volgt op het uitlekken van seksistische opmerkingen van enkele mannelijke leden tijdens een lustrumviering op 24 juli. Zij maakten vrouwen uit voor ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’. Het was voor bestuursvoorzitter Heleen Vos, die belast was met een cultuurverandering bij het corps, aanleiding om af te treden.

Ook voor Amalia zelf is het afzien van het lidmaatschap een zware tegenvaller. In het boek dat verscheen ter gelegen..

