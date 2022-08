Veteraan Sandra heeft een PTSS-hulphond. ‘Dankzij Bieke ben ik er nog’

Dieren worden steeds vaker ingezet om mensen te helpen of gerust te stellen: knuffelpony’s, kantoorvissen of traumahonden. Hoe helpt het dier de mens en hoe drukt die rol op dieren? Vandaag: hulphond Bieke helpt de getraumatiseerde veteraan Sandra Veldman.

Precies tien jaar geleden werkte ze in Afghanistan. De grote foto in haar hal herinnert aan die tijd. Sandra Veldman (38) kijkt op de foto stoer voor zich uit, op de achtergrond is een gevechtsvliegtuig te zien. ‘Een opdracht van de psycholoog’, knikt ze. ‘Om terug te denken aan de goede momenten van de missie.’

Het lukt haar pas sinds kort om foto’s uit die tijd te zien. Veldman ging in 2012 als militair verpleegkundige op missie naar Afghanistan. Als ze na vijf maanden weer naar Nederland komt, blijven de beelden uit Afghanistan ‘s nachts door haar hoofd spoken. ‘Ik heb al zo vaak gedroomd over die ene keer in de operatiekamer, toen ik een geamputeerd been vasthield. In een slechte droom kan ik het bloed weer ruiken.’

Veldman wordt gedia..

