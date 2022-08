Hitteplan weer actief: vooral ouderen zijn vatbaarder voor de nare gevolgen

Met een aantal warme dagen voor de boeg treedt vanaf woensdag ook het Nationaal Hitteplan weer in werking. Een waarschuwing van het RIVM en het KNMI. Aanhoudend warm weer vormt vooral een gezondheidsrisico voor ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht.’

Vrouw zoekt verkoeling in de hitte.Â

Amersfoort

Het Nationale Hitteplan wordt vanaf woensdag uit de kast gehaald, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. Het Hitteplan moet zorgen voor alertheid; er komt warm weer aan, bescherm daarom kwetsbaren met maatregelen. Het plan treedt in werking als er meer dan vier dagen minimaal 27 graden wordt voorspeld. Het is niet de eerste keer dit jaar dat het Hitteplan in werking treedt. Drie weken geleden gebeurde dit ook al.

‘Mensen die niet in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen, hebben op warme dagen meer aandacht nodig om overlast door hitte te beperken en gezondheidsproblemen te voorkomen. Zij kunnen ongemakken krijgen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Ook hebben zi..

