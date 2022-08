anwb: drukste zomer ooit op Europese wegen

Het is de drukste zomer ooit op de Europese wegen, meldt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeerscentrale dit weekend in het Algemeen Dagblad. Al jaren waarschuwt de ANWB niet op zaterdag te vertrekken. Dat lijkt resultaat te hebben. Dit jaar waren zowel de vrijdag, zaterdag als zondag ‘zwarte zaterdagen’.

De files zijn niet langer dan vorige jaren, maar de optelde totale vertraging is wel forser dan eerder. Dat komt doordat de drukte op de weg leidt tot meer gestrande voertuigen. Sinds 1 juli werd de ANWB Alarmcentrale 400.000 gebeld door Nederlanders met pech. Dat is ruim 30 procent meer dan in 2019, de laatste zomervakantie voor corona.

In het Algemeen Dagblad vertelt directeur van de ANWB Victor Geskes dat niet alle mensen met pech in een huurauto hun reis kunnen vervolgen. Huurauto’s zijn schaars en door een tekort aan onderdelen en monteurs kan het lang duren tot de auto is gerepareerd.

De ANWB waarschuwt dat de weekeinden in Europa in augustus ‘zeer druk’ blijven.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .