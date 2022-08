In Haarlem maakt asielzoeker Osama Isaac lotgenoten wegwijs met zijn eigen methode

De noodopvang voor asielzoekers in Haarlem wordt gerund door vrijwilligers, onder wie voormalig hoogleraar Osama Isaac uit Maleisië die er inburgeringsles geeft. In de maanden dat hij zelf een asielprocedure volgt, leerde hij zoveel mogelijk over Nederland.

Oud-docent Arnold an der Peet leert vluchtelingen uit Soedan, Jemen, Irak en Syrië de Nederlandse cijfers en letters op 'De Hoop School' in Haarlem. (beeld Daniel Rosenthal)

Haarlem

Uitgelaten rent een tiental jonge kinderen de trap op naar de parkeerplaats van de Beijneshal in Haarlem. In hun handen wapperen de tekeningen die ze zojuist even verderop hebben gemaakt tijdens Nederlandse les in een geïmproviseerd klaslokaal. Op de A4’tjes hebben ze poppetjes getekend met de bijbehorende Nederlandse woorden voor de lichaamsdelen: arm, been, buik.

De kinderen verblijven in de tijdelijke noodopvang voor ruwweg negentig asielzoekers die al bijna drie maanden in de sporthal is gevestigd. Tenten geven de tijdelijke bewoners iets van privacy in de grote ruimte. Op initiatief van vrijwilligers is om de hoek vorige week een schooltje geopend om de asielzoekers te onderwijzen en vermaken. Vooral de jongeren, maar iedereen..

