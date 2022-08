Gasbevingen vertraagden de bouw van deze wegwijzer in de digitale wereld

Het ND gaat deze zomer een kijkje nemen bij enkele bijzondere en fraaie bibliotheken die Nederland rijk is. Wat hebben ze de samenleving te bieden aan ontspanning en educatie? Vandaag: Forum in Groningen.

Bij binnenkomst in de grote hal van Forum springt de felgekleurde informatiebalie in het oog. De balie is bekleed met gele gasbuizen, als symbool voor de gasloosheid van het immense, multifunctionele gebouw, dat in november 2019 open ging. De gasbevingen zorgden nog voor een vertraagde oplevering. Het fundament moest opnieuw worden gebouwd om het gebouw bevingsbestendig te maken.

Een verdieping hoger is Wonderland gevestigd, het domein van de kinderen. Een enorme hangmat nodigt hen uit om, springend in een boekomgeving, te genieten. Een opa en oma doen dat ook, terwijl ze in de vensterbank, elk op een kussen liggend, een tijdschrift doornemen.

Op de achtste verdieping zijn enkele kantoren gevestigd, ook die van Hans Poll, directe..

