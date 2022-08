Politie doet onderzoek naar ophangen hakenkruisvlag bij Stroe

Stroe

Het tonen van een vlag met een hakenkruis is strafbaar. ‘We nemen deze kwestie zeer serieus’, aldus de politie. Er is nog niemand voor het incident aangehouden. In de nacht van zaterdag op zondag werd de vlag ontdekt. Naast het viaduct woedde toen ook een kleine bermbrand, waarbij autobanden in brand waren gezet. De brandweer kon die brand toen snel blussen. Of het ophangen van de vlag te maken heeft met de boerenprotesten is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Een fotograaf van Persbureau Heitink maakte die bewuste nacht een foto van de nazivlag naast de bermbrand. Eigenaar Roland Heitink liet maandag weten dat hij en zijn familie meerdere (doods)bedreigen hebben gehad vanwege de foto. Op sociale media ontstond ophef over de foto, omdat het leek alsof hij gemaakt was nog voor er melding was gedaan van het incident. Volgens Heitink waren de tijdsinstellingen van de camera van de fotograaf niet goed gezet en ontstond zo het tijdsverschil.

Eigenaar persbureau bedreigd om foto hakenkruisvlag in Stroe https://t.co/tJW2zFpFbX pic.twitter.com/Zr2frsaOjF — ArnhemGLD (@ArnhemGld) August 8, 2022

Ook werd op sociale media gemeld dat het persbureau per mail zou hebben gezegd dat de boeren iets met het incident te maken hebben ‘maar in de mail naar de media staat ook dat niet zeker is of dit met een protest te maken heeft’, aldus Heitink.