Sheila Badal heeft haar dochter terug: ‘Mijn kinderen kennen me niet meer’

Toen Sonja Hopmans in april voor het eerst bij haar over de vloer kwam, was Sheila Badal (43) afwachtend – Hopmans was zeker niet de eerste hulpverlener die ze sprak. ‘Ik vond haar een beetje zweverig’, lacht Badal met haar sprekende, zorgvuldig opgemaakte ogen. ‘Maar ik werd wel rustig van haar.’ Nu is Badal blij met haar steun. ‘Ik kan haar ook ’s avonds appen.’

Badal is een door de toeslagenaffaire gedupeerde moeder van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst. Zij krijgt begeleiding van het speciale Ondersteuningsteam met dertig zogeheten procesbegeleiders. Die zetten zich sinds begin april in voor inmiddels 140 ouders die zichzelf hebben aangemeld voor deze steun, of zijn aangemeld door bijvoorbeeld hun gemeente.

Sonja Hopmans..

