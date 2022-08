‘De strijd tegen de droogte is een marathon die we moeten lopen’

De natuur is de droogte van 2018 nog niet te boven en krijgt nu een nieuwe klap, terwijl grote veranderingen in het waterhuishoudingssysteem op zich laten wachten. ‘We zijn ingehaald door de werkelijkheid. Dat is heel pijnlijk’, zegt hydroloog Niko Wanders.

De natuur zucht onder de droogte, vertelt Wiebe Borren, hydroloog bij Natuurmonumenten. ‘In de provincie Zeeland is het neerslagtekort extreem en zijn de binnendijkse kleigebieden snel aan het uitdrogen. De bovengrond is er keihard en er ontstaan scheuren in. Voor vogels is het lastig om daar in te pikken om voedsel te vinden. Bij het Naardermeer is een nooddamwand geplaatst om te voorkomen dat er zout water in het meer komt. Omdat de rivieren nog maar weinig water afvoeren richting zee, rukt het zoute water landinwaarts op. In Noord-Brabant wordt in beken grondwater gepompt om te voorkomen dat ze volledig droogvallen en zeldzame vissen en waterinsecten sterven.’

Goede vliegers en zwemmers kunnen op eigen kracht terugkeren als de be..

