Oud-minister Veerman waarschuwt: we maken nu dezelfde fouten die ons in de stikstofcrisis hebben gestort

Problemen bij boeren en natuur kun je uiteindelijk alleen oplossen als de overheid fors ingrijpt in de vrije markt. Dat zegt oud-landbouwminister Cees Veerman. ‘De overheid moet regie nemen. Als minister heb ik dat niet scherp gezien, we hebben de problemen voor ons uitgeschoven.’

Amersfoort

Cees Veerman had graag deelgenomen aan het gesprek met Johan Remkes, maar hij kon niet: de voormalig CDA-landbouwminister is op vakantie in Frankrijk. ‘Ik kan moeilijk helemaal terugkomen voor een gesprek van een paar uur’, zegt hij via een videoverbinding. Toch krijgt hij uit eerste hand te horen hoe de bijeenkomst vrijdag verliep: de oud-politicus is verbonden aan de Transitiecoalitie Voedsel, een van de organisaties die met ‘bemiddelaar’ Remkes aan tafel zitten. ‘Wat ik hoor, stemt niet bepaald hoopvol’, erkent Veerman. ‘Remkes is zeer bekwaam, daarover geen twijfel. Maar je overbrugt grote verschillen niet zomaar door twintig mensen bij elkaar te zetten die allemaal hun eigen belangen bepleiten. Kijk wat er gebeurt: de boer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .