Als het aan de calvinisten gelegen had, waren alle katholieken na 1572 gereformeerd geworden. Waarom is hun dat niet gelukt?

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 18: calvinisten keren terug uit ballingschap.

De Grote Kerk in Edam, de stad waar in 1572 de 'reformatie der paepen' begon.

Calvinisten die in 1567 voor Alva waren gevlucht, grepen in 1572 de kans het kerkelijk leven te reformeren. Een groot deel van de bevolking zat daar niet op te wachten.

De komst van de hertog van Alva in augustus 1567 beloofde weinig goeds voor mensen met protestantse sympathieën. Wie wel eens een hagenpreek had bezocht, of een gereformeerd geschrift had aangeschaft, kon zomaar ter verantwoording worden geroepen door een onderzoekscommissie. Men liep gevaar soldaten ingekwartierd te krijgen.

Ruim een week nadat Alva Brussel was binnengetrokken, begon in Middelburg een onderzoek naar de houding van de plaatselijke bestuurders. Wat hadden zij ondernomen tegen ketters en rebellen? Hadden ze gereformeerde kerkdiensten verijdeld, hagenpreken ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .