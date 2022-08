Hoe kunnen mensen met zingevingsvragen worden geholpen? ‘Iedereen kan dat’

Hoort een patiënt thuis in de geestelijke gezondheidszorg als hij of zij worstelt, onzeker of eenzaam is? Nee, is steeds vaker de gedachte. Maar mensen komen er wel terecht. Geestelijk verzorgers en ggz-medewerkers in huisartspraktijken onderzochten hoe je mensen met zingevingsvragen het beste helpt.