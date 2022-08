Voelt de boer zich gewaardeerd? ‘We zijn het spuugzat hoe de samenleving met ons omgaat’

Voor veel boeren is de stikstofcrisis de druppel die de emmer doet overlopen. Al jaren gaan zij gebukt onder steeds veranderende overheidswetgeving, op eigen kosten. In vier afleveringen bespreekt Maurice van der Spek de reis die hij de afgelopen jaren door de voedselsector maakte. Hij vraagt zich af: waarderen we de boeren als samenleving wel genoeg?

Wanneer ik begin 2019 een ronde door de agrarische sector maak, moet de stikstofcrisis zich nog aandienen, maar zijn er andere conflicten die de sector tekenen. Het sentiment dat ik in mijn gesprekken proef, is niet fundamenteel anders dan het geluid dat zij sindsdien met hun protesten proberen over te brengen op de maatschappij. Deze maand portretteer ik de boer: wie is hij, wie is zij, en voelt de boer zich gewaardeerd?

In deze eerste aflevering: pluimveehouder Pieter Bouw en varkenshouder Dirk van Hierden. Voor deze twee boeren is de roep om dierenwelzijn en natuurbehoud een blok aan het been. Niet omdat dieren en natuur hen niet interesseren. Maar omdat de samenleving steeds meer van hen eist, maar daar niet voor wil betalen.

Het..

