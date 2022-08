Armen en Naré vluchtten uit Armenië: ‘Het leger had het op de eigen bevolking gemunt’

‘Dit kunstwerk doet mij denken aan de reis vanuit Armenië naar Nederland. Ik was zeven jaar toen we vertrokken. Daarvoor verzamelde ik nog kogels in de tuin.’

Siddeburen

‘Dit schilderij raakt mij’, zegt Armen Mnatsakanjan (32). In de Hervormde Gemeente in het Midden-Groningse dorp Siddeburen stopt hij voor een olieverf op doek. Op het werk, dat ‘Onderweg X’ heet, zijn tien mensen afgebeeld, met gebouwen aan weerszijden. ‘Waar komen de mensen vandaan en waar gaan ze naartoe?’, heeft kunstenaar Marijke Snoek erbij geschreven.

‘Het doet mij denken aan de reis vanuit Armenië naar Nederland. Ik was zeven jaar toen we vertrokken. Daarvoor verzamelde ik nog kogels in de tuin’, vertelt Armen. ‘De regering van Armenië was destijds – en nu nog – hartstikke corrupt. Het was niet veilig om daar te blijven. We vertrokken met het hele gezin: mijn ouders en twee oudere zussen. Het was donker en..

