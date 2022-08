Geluidsoverlast bij vliegbasis Volkel: ‘Wij verstaan elkaar bijna niet meer in de tuin’

Leo Rooijmans zat op het terras voor zijn manage in het Noord-Brabantse dorp Odiliapeel, toen hij opschrok van oorverdovende herrie die zijn kaken op elkaar deed klappen. Op 200 meter hoogte suisde met 441 kilometer per uur een straaljager voorbij, las hij later op de website van het ministerie van Defensie die de vliegbewegingen van straaljagers bijhoudt.

Net als de meeste dorpsbewoners is Rooijmans het gefluit en gezoef van de militaire gevechtsvliegtuigen die elke dag overvliegen wel gewend. ‘De paarden kijken er ook niet meer van op’, zegt hij. ‘Maar die middag was het geluid van een andere dimensie. Straaljagers mogen helemaal niet zo laag over het dorp vliegen.’ Daarom diende hij een klacht in bij Defensie.

Rooijmans is niet de enige die de laatste weken zijn beklag deed. In juli kwamen in de klachtenbox van Defensie 318 meldingen van geluidsoverlast binnen, drie keer zoveel als vorig jaar juli. Vanaf de militaire vliegbasis in Volkel, vlak onder Uden, stijgen elke ochtend en middag zo’n zes jachtvliegtuigen op voor oefeningen.

'We overschrijden de li..

